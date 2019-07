Herstel aandelenmarkten in 2019

In eerste instantie leek 2018 een kanteljaar te zijn voor de aandelenmarkten. Na een aantal ‘vette’ jaren begon men al te vrezen voor een periode van laagconjunctuur. Toch is de voorspelling volgens de economische cyclus niet uitgekomen. Nu in 2019 vertonen de aandelenmarkten weer goed herstel. Wat gebeurde er vorig jaar en hoe zag het eerste half jaar van 2019 eruit? En wat kunnen we verwachten voor de tweede helft van het jaar?

Dip aandelenbeurzen in 2018

Vorig jaar kan gezien worden als zeer lastig beleggingsjaar. De MSCI World Index daalde gemiddeld over het hele jaar met ruim tien procent. Dit was sinds het hoogtepunt van de van de financiële crisis in 2008 de slechtste prestatie. Het jaar begon moeizaam het eerste kwartaal. Gedurende het tweede kwartaal volgde er een klein herstel. De versnelde groei van het BBP van de VS en de belastingverlagingen daar gaven beleggers een extra impuls. Daarna volgde weer een daling, waarbij het laatste kwartaal ronduit slechts genoemd kan worden. Oorzaken hiervan waren onder andere het vervangende vooruitzicht op verdere belastingverlagingen in de VS, vertraging van de wereldwijde economische groei en de angst voor escalatie van het handelsconflict tussen China en de VS.

De cijfers tonen aan dat vermogensbeheerders beter presteren dan de markt zelf. Volgens de Vermogensbeheer Rendement Index (VBR-index) hebben klanten met een neutraal profiel gemiddeld 5,5 procent verlies geleden in 2018. Dit is slechts de helft van de gemiddelde daling van de waarde van aandelen volgens de MSCI World Index. Vermogensbeheerders weten de grootste verliezen te vermijden, zelfs als het risico van beleggen wordt meegewogen. Bij een zoektocht naar de beste vermogensbeheerder is het overigens belangrijk niet alleen te kijken naar het rendement, maar ook de kosten en andere voorwaarden te vergelijken.

De aandelenmarkten in 2019

Na het negatieve einde in 2018, was de eerste helft van 2019 een goed halfjaar voor beleggers. Veel koersen stegen de eerste zes maanden van het jaar. Zo liet bijvoorbeeld de AEX-index een stijging zien van maar liefst 15 procent. De opleving heeft geleid tot een verbetering van het beleggerssentiment. Dit is bijvoorbeeld ook zichtbaar in het prijsherstel in grondstofmarkten in 2019 dat doorzet. Gedeeltelijk werd de groei veroorzaakt door de nieuwe hoop dat de VS en China op handelsgebied een deal kunnen sluiten.

De financiële markten zullen gedurende de tweede helft van 2019 nog de nodige macro-economische, geopolitieke en monetaire uitdagingen het hoofd moeten bieden. Zo blijft de dreigende handelsoorlog tussen China en de VS een onzeker punt, net zoals de Brexit. Hoewel een gedeelte van de beleggers een pessimistische kijk heeft op het verloop van de rest van 2019, wordt er verwacht het jaar met een mooie groei af te kunnen sluiten. De Amerikaanse bank Goldman Sachs voorspelde begin dit jaar al een flinke winst, die tot nu toe waarheid is geworden. Positief is in ieder geval dat de bedrijfswinsten sterk zijn, net als de economische groei. In de EU helpt verder de voorlopig nog aanhoudende historisch lage rente een handje met het stuwen van de aandelenkoersen.