Vliegtuigen botsen op Schiphol

Hans van Kastel, woordvoerder van Schiphol, zegt tegenover het AD dat de toestellen met elkaar in botsing kwamen tijdens een zogenoemde pushback. Hierbij wordt het vliegtuig met een speciaal voertuig naar achteren geduwd om vervolgens zelf de taxibaan op te gaan.

Na de botsing het is toestel van Easyjet weer terug aan de gate gezet en konden de passagiers het toestel verlaten. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht.

Thanks @easyJet. Lost luggage first flight, second flight crashed into parked @KLM plane on #AMS tarmac. Now missing meetings and stuck on plane for 90min. #airlines #flightdelay #easyjet pic.twitter.com/V7GVgVFSan