GHB lab ontmanteld; twee verdachten aangehouden

Een 37-jarige man en een 28-jarige vrouw, allebei afkomstig uit Sommelsdijk zijn dinsdagmorgen vroeg aangehouden in hun woning. In de woning werd GHB geproduceerd.

Nadat er informatie was binnengekomen via onder andere Meld Misdaad Anoniem, stelden agenten van Goeree-Overflakkee in de afgelopen maanden een onderzoek in naar een woning in Sommelsdijk. Veel meldingen van overlast en signalen dat er in de directe omgeving van de woning gehandeld werd in verdovende middelen. Ook zou in de woning het zeer verslavende middel GHB geproduceerd worden. Informatie dat er zowel aan volwassenen als aan minderjarigen gedeald zij worden, was mede de aanleiding dat vanmorgen vroeg een instap plaats vond in de woning.

Het tweetal werd in de woning aangehouden. Direct daarna werd de, zwaar vervuilde, woning doorzocht. Daarbij zij verschillende soorten verdovende middelen zoals GHB aangetroffen. Ook grondstoffen en materialen om GHB te maken zijn in beslag genomen. Naast dit alles is ook een geldbedrag aangetroffen.