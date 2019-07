Laatste verdachte ripdeal ook aangehouden dankzij Opsporing Verzocht

Op maandag 1 juli is een 27-jarige inwoner van Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij een ripdeal in een woning aan de Corrie Tendeloostraat in Arnhem op maandag 25 februari jl. Dit was de laatste verdachte die in verband met dit onderzoek gezocht werd. Beelden van deze man werden op dinsdag 30 april getoond in Opsporing Verzocht. De Rotterdammer werd herkend door een kijker die vervolgens zijn naam doorgaf via de tiplijn. Op basis hiervan kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden.