Brandweer verricht meting in woning Boxtel

De brandweer is woensdagmiddag rond 15.30 uur gealarmeerd om een meting te gaan verrichten in een woning aan de Strohulzen in Boxtel.

Meting

Een brandweerman is, voorzien van ademlucht en met een meetinstrument, de betreffende woning binnen gegaan en heeft daar metingen verricht. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties gemeten, wel werd voor de zekerheid een dakraam open gezet.

Ambulance

Ook kwam een ambulance ter plaatse, het ambulancepersoneel heeft vrouw nagekeken maar zij hoefde na de controle in de ambulance niet mee naar het ziekenhuis. Wat voor meting in de woning is gedaan is niet bekend.