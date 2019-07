Verdachte dodelijke steekpartij Kerkrade aangehouden

De verdachte van het steekincident eerder woensdagmiddag op de Erensteinerstraat in Kerkrade is rond 16.00 uur in Heerlen aangehouden. Bij de zoektocht naar de verdachte was tevens de hulp ingeroepen van de Duitse politie, helikopter en hondengeleiders. Ook werd via burgernet de hulp van het publiek ingeschakeld.

Steekincident

Rond 13.15 uur ontving de politie woensdagmiddag melding van een steekincident op de Erensteinerstraat in Kerkrade. Ondanks de inspanningen van de gealarmeerde hulpdiensten kwam het vrouwelijke slachtoffer kort na de melding te overlijden. In het daarop opgestarte onderzoek lag de focus op het vinden van de verdachte. In de zoektocht werd al snel het signalement vrijgegeven. Het zou gaan om een negroïde man die donkere kleding droeg en te voet op de vlucht geslagen was.

Mogelijke verblijfplaats

Na het burgernetbericht kwamen er veel tips over de mogelijke verblijfplaats van de verdachte binnen. Deze informatie werd meegenomen in het onderzoek. Rond 16.00 uur kon de verdachte worden aangehouden in Heerlen. Hij werd meteen daarna tevens voorzien van de benodigde medische zorg.