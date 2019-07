Plofkraak in Amersfoort

Rond 05.00 uur vond de plofkraak plaats. Door de ontploffing raakte de pinautomaat zwaar beschadigd. De brokstukken van het apparaat lagen tot op honderd meter afstand. Overigens raakte niemand gewond door de criminele actie. De daders gingen er zonder buit vandoor.

Signalement

Er is tot nu toe een beperkt signalement bekend: het gaat meerdere daders die op twee donkerkleurige scooters en er vandoor gingen. Zij waren geheel in het donker gekleed en reden na de plofkraak in de richting van de wijk Kattenbroek.