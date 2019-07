Verdachte geven opdracht liquidatie Rotterdam aangehouden

De politie heeft afgelopen dinsdag een 39-jarige man uit Loenen aan de Vecht aangehouden in verband met de liquidatie van Zeki Yumusak op 26 juli 2017 in Rotterdam. De man zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht tot de moord hebben gegeven, zo meldt het OM vrijdag.

Motorclub Caloh Wagoh

'De aanhouding maakt onderdeel uit van het grotere onderzoek naar twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh. Deze mannen worden voor de rechtbank Midden-Nederland vervolgd voor (het medeplegen van) drie liquidaties in Rotterdam, Den Haag en Breukelen, alsook voor de beschieting van een pand en een afpersing', aldus het OM.

Voorarrest verlengd

De 39-jarige man uit Loenen aan de Vecht zou zijn opdracht hebben gegeven aan de twee mannen van de motorclub. Het onderzoek naar de daadwerkelijke schutters duurt nog voor. De verdachte is dinsdag aangehouden. Vandaag werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris in Midden-Nederland. Die heeft zijn voorarrest met 14 dagen verlengd.

Rechtbank

Binnen die periode zal de rechtbank beslissen of hij langer in voorarrest blijft. Het Openbaar Ministerie zal er in dat geval daarna voor pleiten om zijn zaak in samenhang met de andere te behandelen, zodat ze bij een volgende pro-formazitting gezamenlijk worden opgeroepen.

Nieuwe pro-formazitting

Aanstaande donderdag 18 juli is een nieuwe pro-formazitting in de extra beveiligde zittingszaal van het Justitieel Complex Schiphol met de verdachten die dusver zijn aangehouden in de verschillende (deel)onderzoeken. De nieuwe verdachte is daar nog niet bij. Het gaat om de zaken van de twee kopstukken van de motorclub, drie verdachten van het plegen van de liquidatie in Breukelen, twee verdachten van betrokkenheid bij de liquidatie in Den Haag en een verdachte van de beschieting in Doorn.