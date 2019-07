Verdachte aangehouden voor schietpartij in Ede

In het onderzoek naar de schietpartij die woensdagavond plaats vond op de Soembalaan in Ede, heeft de politie een verdachte aangehouden.

Tegenover EdeStad zegt een politiewoordvoerder dat het om een 35-jarige man uit Ede gaat. Of het om de schutter gaat is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerder is het onderzoek in volle gang.

Die woensdag rond 21.50 uur raakte een 28-jarige man uit Ede gewond bij een schietpartij. De politie gaat er vanuit dat er mogelijk een conflict aan vooraf is gegaan. Het slachtoffer is in zijn been geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De man is buiten levensgevaar.

Het slachtoffer zou door de opzittenden van een scooter zijn beschoten.