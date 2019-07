Aanrijding tussen fietser en trein

De fietser stak nabij het Cromvoirtsepad het spoor over en werd geschept door de trein. Het slachtoffer overleed op de plaats van het ongeval.

Het baanvak tussen Den Bosch en Tilburg is enige tijd gestremd.

