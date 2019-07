Auto over de kop en tegen boom in Schiedam

Op de Burgemeester van Haarenlaan is maandagochtend een auto tegen een boom tot stilstand gekomen. De auto is daarvoor eerst over de kop gegaan.

Onwel

Vermoedelijk is de man achter het stuur onwel geworden en heeft hierdoor de macht over het stuur verloren. Hij is vervolgens van de weg geraakt en heeft in de vaart een boom omgereden. De bestuurder is naar het ziekenhuis overgebracht.