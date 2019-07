Politie lost waarschuwingsschot bij verkeerscontrole Maastricht

In de nacht van zondag op maandag heeft de politie in Maastricht een waarschuwingsschot gelost nadat er werd ingereden op een politieagent. 'Er zijn daarbij geen gewonden gevallen. De automobilist die inreed op de politieagent is kort na het incident aangehouden', zo laat de politie maandag weten.

Controle

Zondag- op maandagnacht ging de politie rond 00:30 uur over tot controle van een voertuig en de inzittende automobilist. De automobilist reed daarop in op een van de betrokken agenten. De politie zag zich vervolgens genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Hierop ging de automobilist er te voet vandoor. Hij kon even later alsnog aangehouden worden in een nabijgelegen tuin.

Politieonderzoek

De Sint Pieterskade, waar het waarschuwingsschot gelost werd, werd afgezet voor onderzoek. Nadat het onderzoek was afgerond werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.