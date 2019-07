Nieuwe dreigbrieven verstuurd voor aanleg windmolenpark

Ondanks dat de politie twee verdachten heeft aangehouden in de windmolen bedreigingszaak, zijn er opnieuw dreigbrieven verstuurd.

Volgens de politie zijn de geadresseerden betrokken bij de aanleg van windmolenparken. De politie wil niet bekend maken hoeveel brieven er zijn verstuurd en wat de inhoud van de brieven is. Dit maakt deel uit van het onderzoek.

De politie heeft vandaag zoeking gedaan in een woning in Emmen. Over de uitkomst hiervan wil men eveneens geen mededelingen doen.