Amsterdammer (33) zwaargewond na schietincident Eerste Oosterparkstraat

Dinsdagavond laat is een 33-jarige Amsterdammer zwaargewond geraakt bij een schietincident op de Eerste Oosterparkstraat. 'Rond 23.35 uur werd in een horecagelegenheid een 33-jarige Amsterdammer beschoten. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd', zo laat de politie woensdag weten.

Zoektocht naar schutter

'In de directe omgeving van de horecagelegenheid startte de politie een uitgebreide zoektocht naar de schutter, maar deze is tot op heden niet gevonden', aldus de politie.

Vluchtroute

De verdachte is kort na het schietincident aan de Eerste Oosterparkstraat gevlucht in de richting van de Weesperzijde. Het rechercheteam komt graag in contact met mensen die de verdachte in deze omgeving hebben gezien, of wellicht de verdachte eerder die avond hebben gezien voor het schietincident.

Signalement verdachte

Het gaat om een man tussen de 25 en 30 jaar oud en tussen de 185 – 190 cm lang. Hij heeft een opvallend breed postuur en een donkere huidskleur en een baard. De man droeg een donkerkleurige broek, schoenen en een capuchonvest en droeg een rugzak op zijn rug