Vrouw aangehouden in onderzoek windmolen bedreigingen

In het onderzoek naar de bedreigingen rond het aanleggen van windmolenparken in Noord-Nederland, heeft de politie woensdagochtend een 65-jarige vrouw aangehouden.

Zij wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij het opmaken en versturen van de dreigbrieven aan ondernemers en bestuurders die betrokken zijn bij de aanleg.

Dinsdag werd al zoeking gedaan in de woning van de vrouw in Emmen. Wat hier aangetroffen is bleek waarschijnlijk voldoende aanleiding om de vrouw uit te nodigen voor een verhoor. Zij is diezelfde avond weer heen gezonden. Zij blijft verachte in het onderzoek.