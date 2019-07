Celstraf man uit Nijmegen voor doodslag moeder

De rechtbank veroordeelt een 41-jarige man uit Nijmegen voor het doden van zijn moeder. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar. Daarnaast legt de rechtbank de maatregel op strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking op.

Op 5 februari 2019 bracht de man zijn moeder om het leven door haar met een mes meerdere keren in de buik te steken. Hij ervaarde al langere tijd problemen met zijn moeder. Op de bewuste dag liepen de spanningen bij hem hoog op en escaleerde de boel.

De man bracht de naasten van zijn moeder een groot, onherstelbaar verlies en veel verdriet toe.

Geen moord

Volgens de officier van justitie was er sprake van voorbedachten rade en dus moord. De rechtbank vindt dat niet bewezen en komt tot een veroordeling voor doodslag. Mede op basis van de deskundigenrapportages valt niet uit te sluiten dat de man in een opwelling heeft gehandeld. Dat vindt steun in de psychiatrische rapportage.

​Autisme spectrum stoornis

Volgens deskundige heeft de man een autisme spectrum stoornis. Hij is gebaat bij structuur en als dat wegvalt, stapelen de problemen zich op. In 2018 heeft een aantal - voor de man ingrijpende - gebeurtenissen plaatsgevonden, ook begon zijn moeder verschijnselen van dementie te vertonen.



Op de bewuste dag vond opnieuw een stevig conflict plaats. De man zag geen uitweg meer en besloot zijn moeder te doden, om van het probleem verlost te zijn. Passend in zijn manier van denken fixeerde hij zich op deze oplossing.

Sterk verminderd toerekeningsvatbaar

De deskundigen concluderen dat het doden van zijn moeder sterk verminderd aan de man moet worden toegerekend. De rechtbank neemt deze conclusies over.

De officier eiste dat de man veroordeeld wordt tot 5 jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden. De rechtbank legt de maatregel tot tbs met voorwaarden niet op. Volgens de rechtbank biedt de maatregel van gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking voldoende kader en zekerheid. Daarnaar kijkend - en ook rekening houdend met straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd – vindt de rechtbank een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend.