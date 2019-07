Man aangehouden voor grootschalige online betaalfraude

Aangifte

In februari van dit jaar komt bij de recherche in Amsterdam Zuid een aangifte binnen van betaalfraude. Het slachtoffer wil schoenen verkopen via internet en de “koper” van de schoenen stuurt haar een link waarin er gelijk kan worden overgestoken. De link brengt het slachtoffer naar haar eigen bankomgeving. Daar vult het slachtoffer, desgevraagd, ook haar persoonlijke gegevens in. De omgeving blijkt een phisingsite, bijna niet van de echte site te onderscheiden. Van het slachtoffer kan zo een groot geldbedrag buitgemaakt worden.

Onderzoek

De recherche schakelt het Cybercrimeteam in en samen onderzoeken ze de zaak. In het lopende onderzoek komt de recherche erachter dat de verdachte die ze op het oog hebben mogelijk meerdere slachtoffers heeft gemaakt, verspreid over het hele land. Er worden tientallen aangiftes gevonden die allemaal leidden naar deze verdachte. Afgelopen dinsdag is op last van de Officier van Justitie de verdachte aangehouden en werd zijn woning doorzocht. Daar zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek. De verdachte wordt aanstaande vrijdag voorgeleid aan de rechter-commisaris.

Phising voorkomen

Creditcardmaatschappijen, banken en bijvoorbeeld webshops vragen nooit om uw persoonlijke inlogcodes of pincodes. Reageer NOOIT op e-mails, telefoontjes of appjes met verzoeken om deze persoonlijke gegevens op te geven. Klik niet op links en verwijder de berichtgeving. Klik niet op betaalverzoeken of linken van onbekenden. Stuur uw bankpas niet op. Heeft u een nieuwe betaalpas aangevraagd? Dan zal de bank altijd vragen om uw oude pas door te knippen en weg te gooien. Publiceer geen rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs op social media. Stuur ook geen kopieën met de post mee. Wilt u een betaalverzoek doen, log dan in op uw eigen bankapp of de website van uw bank en doe daar de betaling. Controleer het webadres.

Slachtoffer van phising?

Bent u slachtoffer geworden van phishing? Blokkeer dan direct uw bankrekening, bankpas en/of creditcard en doe aangifte.