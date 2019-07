Man vraagt geld en dreigt met mes

Een 24-jarige man werd donderdagmiddag 18 juli samen met zijn moeder in het park nabij de Lachappellestraat bedreigd door een man met een mes. De politie hield een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Hij zit vast voor verder onderzoek.

De twee liepen rond 16.00 uur met hun hond door het park. Een man die op een bankje zat riep naar het tweetal dat hij geld wilde en dreigde hierbij met een mes. De slachtoffers gaven niets, liepen door en belden de politie. Zij hield de verdacht niet veel later in het park aan. Het mes is in beslag genomen en de verdachte is overgebracht naar het politiebureau.