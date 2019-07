Dode aangetroffen op camping Zwarte Cross

Melding

De politie kreeg vrijdagmiddag rond 15.00 uur de melding dat er een overleden persoon op de camping was aangetroffen. De politie heeft rond de vindplaats een afzetting gemaakt en is een onderzoek gestart.

Doodsoorzaak nog niet bekend

De doodsoorzaak evenals de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het lichaam werd gevonden op de camping aan de Heringsaweg in Vragender.

Reactie organisatie

De organisatie heeft inmiddels ook gereageerd:'In diverse media is vanmiddag een bericht verschenen over het overlijden van een bezoeker van de Zwarte Cross. Helaas moeten wij meedelen dat dit bericht juist is. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar de doodsoorzaak. Wij zijn erg getroffen door het overlijden van deze bezoeker. Wij leven mee met de familie en betrokkenen. Op dit moment is het onderzoek nog gaande en wij kunnen daarom niet nader op het verschrikkelijke voorval ingaan', aldus de organisatie van de Zwarte Cross.