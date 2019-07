Steekincident bij Asielzoekerscentrum

De politie kreeg rond 10.45 uur een melding van een ruzie tussen bewoners van het centrum. De ruzie die in het pand begon, zette zich buiten het centrum voort. Hierbij trokken de mannen een mes en dreigden hiermee. Een van hen werd gestoken en raakte gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere medische behandeling. Hij is aanspreekbaar en verkeert niet in levensgevaar.

Verdachten

De politie hield de 21-jarige verdachte direct aan. Ook de gewonde is verdachte in het onderzoek en is aangehouden. De politie gaat met hem in verhoor zodra dit mogelijk is. Ook zou hij mogelijk heet water over zich heen hebben gekregen. Dit neemt de politie mee in het onderzoek. Bij het incident zou ook een derde verdachte betrokken zijn. Hij bleek niet meer aanwezig te zijn. De toedracht van de ruzie is nog onbekend. De twee messen die zijn aangetroffen zijn in beslag genomen.