'In de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen'

De partner kan dan bij het pensioenfonds van zijn levensgezel aangeven of de uitkering over vijf jaar wordt uitgesmeerd of dat hij of zij het geld gebruikt voor een levenslange uitkering. De uitkering moet het huidige ingewikkelde systeem van het nabestaandenpensioen vervangen, zodat een grote armoedeval bij het overlijden van een partner wordt voorkomen. Dit schrijft de Volkskrant maandag. Bronnen hebben aan de krant laten weten dat de vakbeweging en de werkgevers dit plan deze zomer verder zullen uitwerken.

Modernisering pensioenstelsel

Op verzoek van minister Koolhaas van Sociale Zaken moeten de werkgevers en de vakbeweging met een visie op het nabestaandenpensioen komen. Dat moet onderdeel worden van de algehele modernisering van het pensioenstelstel. De pensioenoverdracht aan partners is nu meestal alleen goed geregeld als de overledene zelf al met pensioen was. Maar als de overledene zelf nog werkte, krijgt de achterblijvende vaak een karige uitkering.