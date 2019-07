Treinverkeer rond Venlo plat door botsing goederentreinen

Daarbij zijn een locomotief en twee wagons ontspoord. Er is niemand gewond geraakt. Doordat bij de aanrijding een bovenleiding is beschadigd, rijden er geen treinen van en naar Venlo, zo laat de NS weten. De NS zet bussen is. De extra reistijd voor de passagiers is meer dan 60 minuten. Dit duurt tot ongeveer 10.30 uur.

De aanrijding gebeurde rond 07.30 uur op het rangeerterrein bij het station, zo meldt de NOS. Het is nog niet duidelijk hoe de machinisten op hetzelfde stuk spoor konden rijden.