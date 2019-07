Veertigste editie Vuurwerkfestival Scheveningen gaat niet door

Eerder was het vuurwerkfesitval verplaatst van deze zomer naar september, maar het is nu helemaal afgelast. Het bestuur van de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival heeft besloten om de 40e editie af te gelasten, omdat de organisatie niet kan voldoen aan de steeds strengere veiligheidseisen. Dit schrijft Omroep West woensdag.

Het evenement op het Scheveningse strand groeide in de afgelopen jaren uit tot een van de grootste toegankelijke vuurwerkevenementen van heel Europa. Vorig jaar kwamen er 400.000 mensen op af. De organisatie heeft veel tijd gestoken in het maken van veiligheidsplannen, maar volgens hen kwam de gemeente met steeds nieuwe eisen. Ondanks het schrijven van nieuwe veiligheidsplannen, in samenwerking met gespecialiseerde producenten, is het bestuur er niet uitgekomen met de gemeente. De organisatie moest onder meer de garantie geven voor het aantal personen dat zou komen. Maar omdat het een open toegankelijk festival is, is dat onmogelijk.

Voor de gemeente had een veilig verloop van het festival de hoogste prioriteit. Uit de evaluatie van het festival van vorig jaar kwam al naar voren dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Woordvoerder van de gemeente tegen de lokale omroep: 'Het gaat dan onder meer om extra aandacht voor de bereikbaarheid van het evenemententerrein voor de hulpdiensten tijdens een calamiteit, het voorkomen van onbeheersbare drukte op de boulevard en een verbeterd mobiliteitsplan.'

De organisatie hoopt dat ze volgend jaar wel aan alle veiligheidseisen kan voldoen. Ook de gemeente hoopt dat de jubileumeditie dan wel doorgaat.