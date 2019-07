Vertragingen Schiphol door storing in brandstofsysteem

Storing

'Er is een storing in het systeem van Aircraft Fuel Supply, een extern bedrijf dat de brandstoftoevoer naar vliegtuigen regelt', meldt Schiphol. Hierdoor kunnen vluchten vertraagd zijn of geannuleerd worden.

Oplossing

'We werken samen met Aircraft Fuel Supply hard aan een oplossing. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. We betreuren de overlast voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen', aldus Schiphol.