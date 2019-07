KLM vertrekt uit hoofdkantoor in Amstelveen

Gemeente betreurt vertrek

Het Amstelveense college van B en W begrijpt de wens om functies te clusteren maar betreurt het geplande vertrek van de nationale luchtvaartmaatschappij uit Amstelveen na de jarenlange en goede verstandhouding. Amstelveen denkt na hoe de kantorenlocatie mee te nemen in ontwikkelingen voor het gebied rond de A9 die daar wordt verbreed en overkapt.

Eén KLM-campus

Het voornemen om te verhuizen komt niet helemaal uit de lucht vallen. KLM heeft tijdens de vorige collegeperiode de huidige locatie van het hoofdkantoor ter discussie gesteld. Daarbij kwamen onder meer renovatie, uitbreiding en bereikbaarheid aan de orde. Het KLM-hoofdkantoor is sinds 1971 in Amstelveen gevestigd aan de rand van de A9 nabij het Oude Dorp van Amstelveen.

Bijzonder trots

Wethouder Floor Gordon (Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening): 'We zijn daar serieus mee aan de slag gegaan en hebben bijvoorbeeld een voorstel gedaan voor betere ontsluiting van het kantoor met Schiphol-Oost zowel per auto als met het openbaar vervoer. Het voornemen om in 2024 één KLM-campus te hebben en één werkomgeving klinkt echter logisch. Amstelveen heeft een goede relatie met KLM en we zijn altijd bijzonder trots geweest op het Amstelveense hoofdkantoor.'