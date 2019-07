Man ernstig gewond na val van spoorbrug in Nijmegen

Donderdagochtend vroeg rond 06.45 uur is een man van de spoorbrug aan de Graafseweg in Nijmegen ten val komen. 'De man is lelijk ten val gekomen en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht', zo laat de politie donderdag weten.