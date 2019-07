Zes aanhoudingen na vlucht uit laadruimte vrachtwagen

Zes personen die uit een vrachtauto in Venlo zijn geklommen donderdagochtend zijn aangehouden. De politie is bezig met een onderzoek.

Bij het openen van de trailer van de vrachtwagen op het industrieterrein in Venlo, trof men zes verstekelingen aan. Daarop werd direct de politie gealarmeerd, die een zoekactie startte waarbij via Burgernet ook het publiek werd gevraagd om te helpen. Korte tijd later zijn de zes uitklimmers aangetroffen. De politie heeft hen opgevangen en voorzien van water. Ze verkeren allemaal in een goede gezondheid.

Onderzoek

De Roemeense chauffeur zal door de politie worden gehoord over de passagiers in zijn lading. Uiteindelijk zijn alle mannen aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder (identiteits)onderzoek. De zes uitklimmers zijn afkomstig uit Pakistan, Irak, Afghanistan en drie van hen zijn afkomstig uit Syrië.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de mannen in de vrachtwagen, die vanuit Italië onderweg was naar Venlo hebben gezeten, waar ze precies aan boord zijn gegaan en wat hun bestemming was. Medewerkers van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) doen het onderzoek in deze zaak. De vluchtelingen gaan, na afwerking van het strafrechtelijk onderzoek, het vreemdelingentraject in indien ze asiel willen aanvragen in Nederland.