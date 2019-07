Aanhoudingen voor zeilboot vol cocaïne

De politie heeft dinsdag 23 juli in Amsterdam twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij criminele organisatie die achter de smokkel van 500 kilo cocaïne per zeilboot van Zuid-Amerika naar Europa zit. Dit schip is op 10 juli door de Portugese politie onderschept bij de Azoren. Daarbij zijn de twee opvarenden aangehouden.

Een door de Spaanse politie gestart onderzoek naar de smokkel van verdovende middelen met behulp van recreatieve vaartuigen leidde uiteindelijk op de Azoren tot de onderschepping van een zeilboot met 500 kilo cocaïne. Bij deze actie heeft de Spaanse politie samengewerkt met de Landelijke Eenheid van de politie. De onderschepping werd op verzoek van Spanje door de Portugese politie uitgevoerd.

Doorzoekingen

Aan boord van het zeiljacht werden een 53-jarige man uit Amsterdam en een 41 jarige Est die in Almere woont, aangehouden. Nog diezelfde avond doorzochten rechercheurs in Nederland op verzoek van de Spaanse autoriteiten zeven panden in Amsterdam (4), Almere, Kortgene en Colijnsplaat. Tijdens deze doorzoekingen werden diverse goederen, die van belang zijn voor het onderzoek in Spanje, aangetroffen en in beslag genomen.

Overlevering

In het kader van hetzelfde onderzoek werden, op verzoek van de Spaanse autoriteiten afgelopen dinsdag nog twee andere verdachten aangehouden in Nederland. Dit zijn een 35-jarige man uit Amsterdam met de Engelse nationaliteit en een 53-jarige man uit Nederland. Beiden zijn in afwachting van hun overlevering aan Spanje in bewaring gesteld.