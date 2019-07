Acht kalfjes omgekomen bij brand in stal

Aan de 1e Exloërmond heeft er een grote brand gewoed in een koeienstal. De brand begon een in hooiopslagplaats en was uitslaand toen de brandweer ter plaatse kwam. De brandweer was met meerdere korpsen ter plaatse uit onder andere Borger, Emmen, Emmer Compascuum en Stadskanaal,