Man zwaargewond bij steekincident in Kerkrade

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een steekincident aan de Roda JC ring een man zwaargewond geraakt.

Rond 00.40 uur kregen de hulpdiensten melding van een gewonde persoon buiten. Het slachtoffer is in kritieke toestand met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is voor het steekinciden.

Mensen die getuigen zijn geweest van het misdrijf of informatie of foto's/videomateriaal hebben, worden opgeroepen dit met de politie te delen. Dit kan via 0900- 88 44 of indien gewenst anoniem via 0800-7000.