Vrachtwagenchauffeur omgekomen bij ernstige aanrijding A67 Asten

Bij een ernstig verkeersongeval op de A67 is maandagmiddag een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Dit meldt de brandweer maandagmiddag.

Staart file

Het ongeval gebeurde nadat er eerder op de snelweg A67 ter hoogte van Asten een aanrijding was gebeurd. Als gevolg daarvan stond er een file. De vrachtwagenchauffeur botste achterop een vrachtwagen in de staart van deze file. Het slachtoffer kwam bekneld te zitten en is aan zijn verwondingen overleden. Het betreft totaal 3 vrachtwagens. Naast het overleden slachtoffer zijn er nog twee gewonden gevallen.

Lekkende stof uit vrachtwagen

Als gevolg van de botsing is de lading van een van de vrachtwagens gaan lekken. Het betreft volgens de brandweer een gevaarlijke stof, mogelijk een zuur. Twee vrachtwagens zijn door de berger meegenomen. De vrachtwagen met gevaarlijke stoffen wordt na de spits door het bergingsbedrijf geborgen. De brandweer blijft tot ook de laatste vrachtwagen is geborgen ter plaatse.