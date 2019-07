Zoon aangehouden voor brandstichting woning waarbij broer om het leven kwam

Bij de brand kwam de broer van de verdachte, een 22-jarige man uit Nieuwleusen, om het leven.

De fatale brand gebeurde in de vroege ochtend van zondag 14 juli. De politie deed direct uitvoerig onderzoek. Zo werd er forensisch, technisch en tactisch onderzoek gedaan. Op basis van het onderzoek concludeerde de politie dat er sprake was van brandstichting. De 16-jarige zoon van het gezin, die op het moment van de brand niet in de woning aanwezig was, is door de politie meerdere keren gehoord. In de loop van het onderzoek rezen er dusdanige sterke verdenkingen tegen hem dat nu besloten is hem aan te houden. De jongen is ingesloten en zal aan de rechter-commissaris worden voorgeleid.