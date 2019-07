Man heeft tas met 700.000,- euro in auto verborgen

Verborgen ruimte

Woensdagavond 24 juli controleerden agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op de Rijksweg A16 ter hoogte van Zwijndrecht een auto. Tijdens de controle stuitten de agenten op een verborgen ruimte met daarin een tas vol 100-euro-biljetten.

Zaandammer

Na tellen bleek het te gaan om een bedrag van 700.000 euro. De bestuurder, een 25-jarige inwoner uit Zaandam, werd aangehouden en het geld is in beslag genomen. De man is door de rechter-commissaris voor veertien dagen in bewaring gesteld.