Politie onderzoekt woningoverval Limburgse Bocholtz

Dinsdag zullen politieagenten in het Limburgse Bocholtz een buurtonderzoek houden in de omgeving van de woning aan de Minister Ruijsstraat die maandagavond rond middernacht werd overvallen. Dit meldt de politie dinsdag.

Buit gemaakt

Ook worden getuigen die zich al gemeld hebben bij de politie gehoord over de overval, waarbij de bewoner gewond raakte. 'De man heeft medische hulp gekregen gisteravond van ambulance medewerkers en maakt het naar omstandigheden goed. Inmiddels is uit voorlopig onderzoek in de woning duidelijk geworden dat er geld is buitgemaakt door de verdachten', aldus de politie.