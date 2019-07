Onderzoek schietincident na melding man met bebloed been

De politie stelt een onderzoek in naar een mogelijk schietincident afgelopen vrijdagavond 26 juli, om ongeveer 23.10 uur op de Korte Lijnbaan in Rotterdam. Dit meldt de politie woensdag.

Schoten gehoord

Getuigen hadden schoten gehoord ter hoogte van een Fastfood-restaurant en zij belden de politie. Omdat het de avond was van de Battle of Drums, in het centrum van de stad, was er veel politie in de buurt en die waren snel ter plekke. Uit het onderzoek dat werd ingesteld kon niet blijken dat er daadwerkelijk geschoten was.

Bebloed been

Inmiddels heeft de politie reden om aan te nemen dat er mogelijk iets dergelijks heeft plaatsgevonden. Ook zou er iemand met een bebloed been op het Stadhuisplein gezien zijn. Dat zou dus een eventueel slachtoffer kunnen zijn. Voldoende redenen voor de politie om een nader onderzoek in te stellen en getuigen te vragen zich te melden.