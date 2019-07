Vrouw uit Aalsmeer overleden na verkeersongeval Kudelstaart

Afgelopen zondagmiddag heeft er in Kudelstaart een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een personenauto. 'De fietser, een 46-jarige vrouw uit Aalsmeer, is als gevolg van het verkeersongeval om het leven gekomen', zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Kruising

Even voor 14.00 uur vond de aanrijding tussen de fietser en de personenauto plaats op de kruising van de Herenweg met de Ambachtsheerweg. De bestuurder van de auto heeft gelijk de politie gebeld. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de vrouw is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele dagen later is zij aan haar verwondingen overleden.

Getuigenoproep

Het team ernstige verkeersongevallen (TOEV) van de politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Mochten er getuigen zijn die zich nog niet gemeld hebben, dan vraagt de politie hen om contact op te nemen via 0900-8844.