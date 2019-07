Verlenging en opheffing voorlopige hechtenis in Windmolenonderzoek

In het windmolenonderzoek heeft de rechtbank woensdag besloten de voorlopige hechtenis van de 61-jarige man uit 2e Exloërmond op te heffen. Hij kan het strafproces in vrijheid afwachten. Hij blijft verdachte in het onderzoek.

Voorlopige hechtenis

De 58-jarige man uit Meeden blijft 60 dagen langer vastzitten. De rechtbank vond in zijn zaak de gronden voor de voorlopige hechtenis onverminderd aanwezig. Het uitgangspunt van een voorlopige hechtenis is dat verdachten hun strafzaak in vrijheid mogen afwachten, tenzij er zwaarwegende gronden zijn om hen in voorlopige hechtenis te houden.

Dreigbrieven en asbestdumpingen

Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het verspreiden van dreigbrieven en het dumpen van asbest. De verdachten zullen zich te zijner tijd op de zitting moeten verantwoorden voor deze strafbare feiten. Het onderzoek is in volle gang.