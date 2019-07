Brandweer krijgt kat wel uit boom maar niet uit dakgoot

Volgens omwonenden zat het beestje al zeker 24 uur in de boom aan het Klein Brabant in Vught. De brandweer heeft enkele reddingspogingen gedaan waarna de kat het dak op sprong. De kat zit nu in de dakgoot van de woning. Het is de brandweer niet gelukt de kat in zijn kraag te grijpen. Buurtbewoners houden de situatie van de kat in de gaten. Mocht het beestje uitgeput raken, wordt opnieuw bekeken wat de brandweer kan betekenen.