Lichaam in rivier de Eem bij Baarn gevonden

Donderdag is aan het begin van de middag in het water van Eem in Baarn een lichaam aangetroffen. Dit meldt de politie donderdagmiddag.

Onderzoek

'In de rivier de Eem bij Baarn is een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit', aldus de politie. Vanwege het onderzoek houdt de politie het publiek zowel op het land als op de rivier op afstand.

Over de identiteit en de doodsoorzaak is nog niets bekend. De politie is rond de vindplaats een sporenonderzoek gestart.