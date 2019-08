Bloedbank Sanquin roept mensen met niet-westerse achtergrond op te doneren

En dat bloed is hard nodig alsdus Bloedbank Sanquin. Daarom is de bloedbank op zoek naar niet-westerse donoren en komt er een campagne waarmee meer mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antelliaanse achtergrond moeten worden overgehaald om bloeddonor te worden. Dit meldt onder meer nu.nl. vrijdag.

Een woordvoerder van Sanquin tegen nu.nl: 'Mensen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse wortels hebben vaak een andere bloedgroep dan mensen met een westerse achtergrond.' Zals bijvoorbeeld de bloedgroep duffy. 'Die is oorspronkelijk opgekomen in malariagebieden in Afrika. Wie die bloedgroep heeft, is minder vatbaar voor malaria. Maar mensen die er niet vandaan komen, hebben maar een heel kleine kans die bloedgroep te hebben.'