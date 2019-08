Giftige stof vrijgekomen op industrieterrein Chemelot, inwoners krijgen NL-Alert

Volgens een woordvoerder van het industriepark is er NOx (stikstofoxide) vrijgekomen uit een van de salpeterzuurfrabieken op het terrein. Chemelot laat aan de lokale zender L1 weten dat het gaat om een uitstoot van salpeterzuur bij een fabriek van OCI Nitrogen.

Lek is dicht

Inmiddels lekt het niet meer en is de rook niet meer zichtbaar. De brandweer heeft uit voorzorg waterschermen geplaatst waarbij gas of rook met water wordt tegengehouden, zo schrijft de NOS. Inwoners werden voor het incident gewaarschuwd door middel van het luchtalarm en kregen ook een NL-Alert. De Veiligheidsregio raadt mensen, in het hele gebied waar de sirenes zijn afgegaan, aan om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De wind drijft de giftige rook in de richting van Beek, Neerbeek en Spaubeek.

Een groot overdekt winkelcentrum in Beek heeft uit voorzorg de deuren gesloten en de bezoekers moeten binnenblijven. Een medewerker van een supermarkt in het pand zegt dat de sfeer goed is en dat mensen rustig koffie aan het drinken zijn.

Donderdag al storing

Chemelot gaf donderdag al aan dat er een storing was bij OCI Nitrogen. Dat gebeurde bij het opstarten van een van de salpeterzuurfabrieken. Daarom moest die fabriek toen worden stilgelegd.

Salpeterzuur is een grondstof voor kunstmest. Bij de productie daarvan komt NOx vrij. Bij een verhoogde concentratie van stikstofoxide in de lucht kunnen astmapatiënten en mensen met COPD luchtwegklachten krijgen.