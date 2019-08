Inbrekers hebben het gemunt op huizen van vakantiegangers

Verdacht gedrag drietal mannen

In de vroege ochtend van 22 juli belt een inwoner van het Overijsselse Hasselt met de politie. Hij ziet mannen in de buurt die zich verdacht gedragen. Agenten komen snel ter plaatse, en mede met behulp van de politiehond worden binnen korte tijd drie mannen aangehouden. Daarmee start een onderzoek naar de drie, omdat het er al snel op lijkt dat de drie meer inbraken gepleegd hebben.

Telefoongegevens

De afdeling digitale recherche pluist de telefoons van de verdachten uit, en komt er zo achter dat de drie met meer inbraken in verband zijn te brengen. Het gaat om inbraken in Hasselt en Vollenhove, maar mogelijk is het trio ook nog aan inbraken elders in het land te linken. De verdachten zijn twee mannen van 23 en 28 jaar uit Almere en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zitten nog vast.

Is je huis een doelwit?

Vermoedelijk hielden de verdachten in de gaten of de post door bewoners uit de brievenbus werd gehaald. Zo kregen ze in de gaten dat bewoners op vakantie waren, en dat een huis dus een makkelijk doelwit was. Daarom adviseert de politie om te zorgen dat je huis er bewoond uitziet als je weggaat. Zorg dat er af en toe lichten branden en laat de post weghalen door een bekende. Zo is je huis een minder makkelijk doelwit in vakantietijd!