Mogelijk explosief aangetroffen bij horecagelegenheid

De Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) heeft het voorwerp meegenomen voor onderzoek. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Rond 08:00 uur ontving de politie een melding dat er mogelijk een explosief zou liggen bij de horecagelegenheid. De omgeving werd direct afgezet. De EODD kwam ter plaatse en heeft het voorwerp meegenomen om verder te onderzoeken. Uit dit onderzoek moet blijken of er het voorwerp inderdaad een explosief is.

Bij een woning aan de Binnenweg is ’s nachts een harde klap gehoord. Enkele ramen van woningen zijn daardoor beschadigd. Pas in de ochtend ontving de politie hiervan een melding. Onderzoek moet uitwijzen of er sprake was van een explosief.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die over informatie beschikken over deze incidenten. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.