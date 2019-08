Utrechts stel dat mannen afperste bij seksafspraken moet cel in

Dinsdag is een 32-jarige vrouw door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. 'De vrouw heeft twee mannen afgeperst en een derde slachtoffer geprobeerd af te persen. Bij die poging was ook haar vriend betrokken. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden', zo meldt de rechtbank dinsdag.