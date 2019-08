OM eist werkstraf tegen schipper voor aanvaring op Amsterdam-Rijnkanaal

Tegen de schipper van motorvrachtschip Xanthos die op 24 september 2018 een motorjacht raakte in het Amsterdam-Rijnkanaal, is dinsdag een werkstraf van 80 uur geëist en een voorwaardelijk beroepsverbod. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Zwaar beschadigd

Beide schepen voeren in de richting van Utrecht. In de flauwe bocht ter hoogte van Breukelen haalde het vrachtschip het motorjacht in en raakte hierbij het jacht. Dat werd tegen de damwand aangedrukt en raakte zwaar beschadigd. De opvarenden konden zich in veiligheid brengen door op de oever te springen.

Stuurhut te laag

Uit het onderzoek is gebleken dat de waterstand normaal was, het zicht helder en de wind matig. Wel was het druk op het kanaal, zowel met beroepsvaart als met pleziervaart. Het vrachtschip was geladen met containers. Om zicht te hebben op de vaart moet hiervoor de stuurhut omhoog worden gezet. De 71-jarige schipper, afkomstig uit België, had dit niet gedaan en hij voer zodoende met behulp van radar en camera’s. Op de zitting zei hij dat hij de stuurhut laag had staan omdat hij de brug bij Breukelen naderde. Hij moest uitwijken voor tegenvaart, hield steeds de camera’s goed in de gaten, maar heeft het plezierjacht niet gezien, mogelijk door verblinding.

Geen technische oorzaak

Uit het onderzoek is geen technische oorzaak voor het ongeluk gebleken, zei de officier van justitie. De conclusie is dat het ongeluk is gebeurd door menselijk handelen in combinatie met omgevingsfactoren. De wind en het zonlicht hebben echter geen rol kunnen spelen. Dat de stuurhut niet omhoog stond en de schipper alleen op hulpmiddelen voer, maakte dat hij meer dan normaal oplettend en voorzichtig had moeten zijn.

Niet gezien is 'onacceptabel'

Hij kon weten dat er ook kleine schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal varen en had zich ervan moeten vergewissen dat er voldoende ruimte was aan stuurboordzijde. Dat hij het motorjacht niet heeft gezien, is onacceptabel. Daarom is het aan zijn schuld te wijten dat hij het jacht heeft aangevaren, met schade en levensgevaar tot gevolg. Gezien het blanco strafblad van de schipper, eiste de officier van justitie een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijk beroepsverbod. De politierechter doet over twee weken uitspraak.