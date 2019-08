Duitsland Instituut Amsterdam: schoolvak Duits in gevaar

Volgens het instituut is het vak Duits in gevaar. Het is voor scholen moeilijk om docenten Duits te vinden en daarom kiezen scholen er vaker voor talen als Spaans, Chinees of Russisch aan te bieden. Dat schrijft het AD woensdag. Synke Hotje van het landelijk kenniscentrum zegt in de krant: 'Scholen kunnen zeggen: we vinden geen docent Duits, dus we gaan gewoon Spaans geven. Dat is schandalig. Iedereen moet de buurtalen leren.' Een goede reden om het vak Duits aan te bieden is het feit dat Duitsland onze grootste handelspartner is , goed voor een waarde van 190 miljard euro in 2018.

In de onderbouw van have en vwo moeten middelbare scholen Frans en/of Duits geven Maar de scholen mogen één van deze twee vreemde talen vervangen door bijvoorbeeld Spaans of Russisch. Op het vmbo zijn Frans en Duits al niet meer verplicht.

Duits en Frans voor meer leerlingen verplicht maken

Het ministerie van Onderwijs werkt momenteel aan een vernieuwing van het Curriculum. Daarin staat wat scholieren allemaal moeten krijgen en moeten weten. Synke Hotje in de krant: 'Frans en Duits worden in één adem genoemd met onder meer Turks, Arabisch, Chinees, Spaans. Wij zijn bang dat scholen meer vrijheid krijgen om Duits te schrappen.' Het Engels mag dan in de huidige plannen een verplicht karakter hebben, taaldocenten, maar ook andere belangenorganisaties, vinden dat Duits en Frans voor meer leerlingen verplicht zou moeten worden. Jos Brink, lerarenopleider Frans aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en één van de pleitbezorgers van het Manifest Buurtalen in de krant: 'Ga eens naar Frankrijk, Italië, maar ook Duitsland en probeer in het Engels te communiceren. Dat lukt vaak helemaal niet.'

Juist voor mbo-scholieren is Duits erg belangrijk. Zij komen op hun werk veel in aanraking met Duitstalige mensen zoals chauffeurs en verkopers.