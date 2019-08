Groningen heeft het mooiste station

Valkenburg 2e en R'dam Centraal 3e

Het historische station van Valkenburg pakte een mooie tweede plaats op de voet gevolgd door Rotterdam Centraal. In totaal konden acht stations meedingen naar deze prestigieuze eretitel. Assistent stationsmanager Erik van Willenswaard nam de prijs vol trots in ontvangst. De plaquette met de begeerde titel krijgt - in elk geval voor een jaar - een mooie plek in station Groningen.

'Echt fantastisch'

'Wij wisten natuurlijk wel dat Groningen een prachtig station heeft, maar dat onze reizigers dit ook met zovelen vinden, is echt fantastisch!', aldus assistent Stationsmanager Erik van Willenswaard. Groningen kreeg in totaal ruim 33% van de stemmen op haar naam. Runner-up is het historische station van Valkenburg dat met 16% van de stemmen grote namen als Rotterdam Centraal (14%), Amsterdam Centraal (11%) en Utrecht Centraal (9%) achter zich wist te houden. In totaal hebben meer dan 10.000 mensen een stem uitgebracht en dat geeft aan dat deze verkiezing leeft onder onze reizigers.

Eerste verkiezingen

Dit jaar werden deze verkiezingen voor het eerst gehouden. Het idee kwam van Gerjan Vasse, Social Media Manager van NS: 'Stations zijn meer dan een plek waar je naar binnen rent om in de trein te springen en omgekeerd weer eruit na aankomst (meestal kijkend op je mobiele telefoon). Wij vinden dat je best stil mag staan bij de bijzondere en soms historische aspecten die een station heeft te bieden. Bovendien zijn de stations steeds gastvrijer geworden en inmiddels vaak een plek om bijvoorbeeld te vergaderen, mensen te ontmoeten of te winkelen. Met deze verkiezing zien we dat stations wel degelijk leven onder onze reizigers en bezoekers, dus we overwegen zeker om dit volgend jaar nogmaals te doen.'