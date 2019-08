Peuter (2) krijgt van onbekende man knuffelbeer met camera en microfoon

Het jonge gezin uit De Bilt liep woensdag met hun kindje over de rommelmarkt in het Zeeuwse Zuidzand toen een onbekende man hen aansprak. De man zei dat hij het kindje erg lief vond en het kindje daarom een knuffelbeertje wilde geven. Dit meldt de Zeeuwse krant PZC donderdag. Toen de ouders bemerkten dat er in het knuffelbeertje iets hard zat, maakten ze het beertje open. Er bleek een klein formaat camera en mocrofoon in verborgen te zitten. Het neusje van het knuffelbeertje vormde de lens van de camera.

De ouders zijn direct met het beertje naar de politie gegaan. Die heeft de zaak in onderzoek. Of er mogelijk meer van deze beertjes zijn verspreid, is niet bekend. De politie waarschuwt mensen voor soortgelijke verdachte situaties.