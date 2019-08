Man overleden na schietincident Hogevecht Amsterdam-Zuidoost

Bij een schietincident donderdagavond in Amsterdam op Hogevecht is een man zwaargewond geraakt. 'Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Medische hulp mocht echter niet meer baten, het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen', zo meldt de politie vrijdag.

Meerdere meldingen

'Rond 19.15 uur kwamen meerdere meldingen binnen dat er geschoten zou zijn op Hogevecht. Verschillende politie-eenheden snelden naar de locatie en troffen daar op straat een zwaargewonde man aan', aldus de politie.

Gereanimeerd

Deze man was dusdanig gewond dat hij gereanimeerd moest worden. Vervolgens bracht een ambulance hem zo snel mogelijk over naar het ziekenhuis. Daar overleed hij diezelfde avond nog aan zijn verwondingen.

Onderzoek: getuigen en beelden

De politie doet uitgebreid onderzoek naar dit dodelijke schietincident. Op dit moment is nog niet duidelijk wie er betrokken zijn geweest bij het incident, of er sprake is van een of meerdere daders en aan welk signalement deze dader(s) mogelijk voldoen. De recherche spreekt daarom heel graag met mensen die mogelijk getuige zijn geweest en/of eventueel beeldmateriaal hebben van het schietincident.

Blauwe auto

Voorafgaand aan schietincident zou op Hogevecht een kleine, blauwe auto hebben gestaan. In deze auto zouden meerdere personen hebben gezeten. Ook met deze personen komt de recherche graag in contact.