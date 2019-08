OM sluit transactie van 70.000,- euro voor met 700.000,- euro gesnapte koerier

De geldkoerier die woensdag 24 juli op de A16 bij Zwijndrecht is onderschept met een bedrag van 700.000 euro in contanten heeft aan het Openbaar Ministerie (OM) een transactie van 70.000 euro betaald. 'Daarmee is voor hem de strafzaak afgedaan', zo laat het OM vrijdag weten.

Verkeerscontrole

De politie hield de 25-jarige man uit Zaandam aan bij een verkeerscontrole. De agenten stuitten in de auto op een verborgen ruimte met een tas vol 100 euro biljetten. De bestuurder beriep zich op zijn zwijgrecht en wilde niets verklaren over de herkomst van het geld.

'Geen nader onderzoek mogelijk'

De officier van justitie bij het Landelijk Parket heeft de man de transactie aangeboden, omdat er in de zaak geen nader onderzoek mogelijk is. Het was een toevalstreffer zonder verdere aanknopingspunten.

700.000,- euro en auto ingeleverd

De man werd na de aanhouding door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld. Na betaling van de transactie is hij deze week in vrijheid gesteld. Hij heeft ook afstand gedaan van de 700.000 euro die hij vervoerde en de auto waarin hij reed. Dat maakte ook deel uit van de afdoening door het Openbaar Ministerie (OM).

Misdaad mag niet lonen

Met de inbeslagneming van de grote som contant geld gaat het OM het witwassen van crimineel verkregen vermogen tegen. Uitgangspunt is dat misdaad niet mag lonen en criminelen niet ongestoord mogen genieten van opbrengsten uit de onderwereld.